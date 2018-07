Chuva e frio devem voltar a Curitiba no fim de semana, mostra meteorologia

Da Redação Bem Paraná com sites

O clima seco e as temperaturas elevadas para a época do ano em Curitiba têm data para dar uma folga. A partir deste final de semana o clima fica mais ameno e pode até chover na Capital. Essa previsão vale para a metade Sul do Estado também. Os eventos de chuva devem começar a partir de sexta-feira (20) pelo interior — entre o Sul e Sudoeste do Paraná — e avança para as áreas Centro-Sul e Leste, na Grande Curitiba e o Litoral.

Nesta quinta-feira (19), a característica para a Capital deve ser a alta amplitude térmica, com a mínima de apenas 8ºC e a máxima acima dos 26ºC. Amanhã, a oscilação fica entre 15 e 24 graus, mas a partir de sábado as máximas começam a cair, ficando na casa dos 20ºC. No domingo, o dia deve ser frio, com variação entre 11 e 15 graus na cidade.

A partir da terça-feira está prevista chuva na Capital, embora sem definição sobre o volume. A última chuva significativa em Curitiba foi no dia 27 de junho, quando choveu pouco mais de 21 milímetros.

Seca

A preocupação no momento é com a situação no interior do Estado, onde a chuva também não acontece de maneira imrpotante desde início de junho. Aliado às altas temperaturas registradas neste inverno, a situação começa a ficar preocupante, especialmente para a agricultura. Não há previsão de chuva para estas áreas nos próximos dias.