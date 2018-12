Chuva e ventania deixam SP em estado de atenção e causam a queda de 38 árvores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade acompanhada de fortes ventos que atingiu São Paulo no início da noite deste sábado (3) deixou a cidade em estado de atenção para o risco de alagamentos. Até às 20h os bombeiros haviam registrado a queda de 38 árvores, além de atenderem outros oito chamados para averiguação avarias causadas pela forte chuva.

De acordo com a corporação, apesar de alguns pontos do município já apresentarem alagamentos, até às 20h não havia registro de áreas que estivessem totalmente intransitáveis. Um alagamento próximo ao terminal Bandeira fez com que algumas linhas alterassem o acesso ao local de embarque, mas não afetaram a circulação das linhas.

Segundo o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) Thomaz Garcia, a mudança do clima ocorreu devido a propagação de uma frente fria sobre o oceano, que geraram nuvens carregadas responsáveis pelas chuvas com forte intensidade, com o potencial para formação de alagamentos.

A chuva e o vento também causaram falta de energia e provocaram vários chamados pela cidade, afirmou a Eletropaulo.

Depois de um dia de altas temperaturas, a previsão é que após as chuvas os termômetros registrem queda. No domingo a máxima não deve ultrapassar os 23ºC. Conforme a previsão do CGE, o tempo ficará nublado e mais frio até a segunda (5).