Chuva provoca deslizamento de terra em Angra dos Reis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu o município de Angra dos Reis, na Costa Verde, nas últimas horas provocou o desabamento parcial de uma casa e alguns registros de deslizamentos de terra, mas sem vítima. De acordo com a Secretaria de Defesa Civil de Angra, houve registro do desabamento parcial de uma residência no bairro da Monsuaba. Houve também um deslizamento de terra na Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, no mesmo bairro. As informações são da Agência Brasil.

Os motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, pois há na via uma camada alta de lama, que deixa o trânsito perigoso. A Polícia Rodoviária Federal já foi comunicada sobre a situação.

A Defesa Civil recebeu ainda a informação sobre um deslizamento de terra no Morro da Constância, no bairro do Frade, mas sem vítima. Cinco agentes da Defesa Civil também se dirigiram para a Escola Municipal Professor Francisco de Assis de Oliveira Diniz, no Bracuhy, onde o rio que passava perto da escola ameaçava transbordar.

A primeira comunicação alertando os moradores sobre a possibilidade de chuva moderada a forte foi feita pela Defesa Civil às 17h20 de domingo (25). Horas depois, às 22h40, foi enviado um alerta de chuva forte aos moradores. Já na madrugada desta terça (27), às 2h40, devido ao alto índice pluviométrico, foi enviado um alerta de evacuação para os moradores que residem em áreas de risco (próximo a encostas e locais de alagamentos) nos seguintes bairros: Jacuecanga, Lambicada, Morro do Moreno, Praia do Machado, Village, Água Santa, Biscaia, Monsuaba, Paraíso, Vila da Petrobras, Caputera I e Caputera II.

O secretário de Defesa Civil do município, Jairo Souza Lima disse que o "objetivo é avisar a população em tempo hábil sobre os riscos, para evitar qualquer tipo de transtorno ou prejuízo”. Segundo ele, a população que mora próximo a áreas de risco, deve ficar atenta aos alertas de SMS enviados pela Defesa Civil. Quem ainda não recebe os avisos pode se cadastrar, enviando mensagem para o número 40199, contento o CEP da residência. Em caso de qualquer problema, os moradores devem ligar para 199 ou (24) 3365-4588.

REGIÃO SERRANA

O Rio Paquequer, em Teresópolis, está em estágio de vigilância, o que indica possibilidade de chuva fraca sem elevação do nível do rio. Já os rios Quitandinha, Piabanha e Palatinado, em Petrópolis, estão em estágio de atenção, o que pode provocar possível elevação dos níveis dos rios em função de ocorrência de chuva na região.