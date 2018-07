Chuva significativa passa longe do Paraná; racionamento de água é descartado por enquanto

Redação Bem Paraná

Depois de muitos dias de tempo seco e quente, uma frente fria conseguiu se aproximar do Paraná, mas a chuva esperada para este sábado (21) não aconteceu. Segundo informações do Instituto Simepar, o ambiente estava muito desfavorável à umidade, e por isso frente fria não conseguiu provocar chuvas significativas. As áreas de chuva ocorreram no oeste, sudoeste e sul, com volumes abaixo dos 15 mm. Em Curitiba e região, a chuva passou longe. A frente fria, no entanto, derrubou a temperatura mínima, que ficou em 11 graus neste sábado e deve bater os 10 graus neste domingo (22). Segundo o Simepar, a máxima deve chegar a 21 graus neste sábado e a 23, no domingo (22) e nasegunda (23). As máximas só caem na terça (24), mas por enquanto nem sinal de chuva significativa na previsão de tempo, seja para Curitiba ou interior do Paraná.Já são pelo menos três semanas sem chuva, o que tem deixado o ar seco e aumentado a preocupação com a possibilidade de racionamento de água. Mas a Sanepar garante que, por enquanto, não há risco de faltar água nas principais cidades do Estado.

De acordo com a Sanepar, as quatro barragens que abastecem Curitiba e região - Piraquara I , Piraquara II, Passaúna e Iraí, estão com o nível médio de 83% de sua capacidade total. o que garante o abastacimento por pelo segundo semestre inteiro. No interior do Paraná, a estiagem preocupada mais. É o caso das cidades de Jandaia do Sul e Sarandi, no norte do estado. Em Sarandi, a Sanepar já apela para caminhões-pipa em alguns bairros, porque os 56 poços artesianos já operam com a metade da capacidade. Em Jandaia do Sul, a Sanepar começou campanha pelo uso da água de forma racional, porque a vazão do Rio Marumbizinho diminuiu cerca de 70% em função da falta de chuva.

Energia - Segundo a Copel, a redução do níveis dos reservatórios tem impactado na produção de energia. mas dentro da normalidade para o inverno. A companhia, no entanto, garante que não há risco de racionamento de energia, isso porque o sistema elétrico brasileiro funciona de forma interligada.