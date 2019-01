Chuvarada apaga semáforos e arrasta carro em enxurrada; homem está desaparecido

Da Redação Bem Paraná com sites

A chuva em Curitiba nesta tarde de quinta-feira (24) veio forte em alguns bairros de Curitiba. No Jardim Botânico e no Hauer, semáforos ficaram apagados por algum tempo por causa da queda de energia. A maioria já foi religada.

Um caso grave, contudo, aconteceu no Hauer, onde um carro foi arrastado pela enxurrada e caiu no Rio Belém. Um homem, que estava no veículo está desaparecido, e os bombeiros fazem buscas na região. Uma mulher, que também estava no veículo, foi levada ao hospital.