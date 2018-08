Chuvas mantêm regiões isoladas na Índia e deixam ao menos 357 mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma das piores inundações da história do país, o governo da Índia informou neste domingo (19) que o número de vítimas no estado de Kerala subiu para 357.

As chuvas são comuns durante a estação das monções, mas as fortes tempestades deste ano provocaram deslizamentos de terra e inundações que deixaram ao menos 868 pessoas mortas em sete estados indianos, de acordo com o Ministério do Interior. Além disso, cerca de 353 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e estão abrigadas em acampamentos.

Apesar do esforço de agentes das Forças Armadas, que patrulham a área, o difícil acesso à região tem deixado algumas zonas isoladas.

O governo da Índia estima um prejuízo de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 11,74 bilhões).