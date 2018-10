Chuvas voltam nesta sexta-feira ao Paraná e no sábado ventos ficam mais fortes

Da Redação Bem Paraná

O tempo volta a ficar mais instável no Paraná, hoje. Há previsão de chuva em todas as regiões desde a manhã no Oeste e Sudoeste No Norte e Noroeste, as chuvas atuam desde a madrugada. Na Grande Curitiba o tempo chuvoso fica mais favorável a partir da tarde, e pode vir acompanhado de descargas atmosféricas.

Amanhã, as áreas de instabilidade se afastam rapidamente para a região Sudeste e para o Oceano Atlântico. Porém ainda chove nos períodos da madrugada e da manhã no extremo Norte, divisa com São Paulo, Campos Gerais e no Leste do Paraná. Mesmo com o afastamento das áreas chuvosas do Paraná, os ventos do quadrante sul/sudoeste vão se intensificar durante a tarde e à noite sobre as regiões Sudeste, Campos Gerais e Litoral, que pode ter até ressaca.