Cia Lumiato traz a Curitiba o premiado espetáculo 'Iara - O Encanto das Águas' e oficinas gratuitas

Redação Bem Paraná com assessoria

A partir do dia 9 de novembro, a Cia Lumiato desembarca em Curitiba para uma série de ações que difundem o teatro de sombras na capital do Paraná. Durante três dias, acontecem oficinas, intercâmbio com grupo local, apresentações abertas do espetáculo Iara - O Encanto das Águas, com sessões em libras e audiodescrição e bate papos com acesso gratuito para todos os públicos; além de uma sessão fechada da peça para escolas públicas da cidade. O projeto, uma realização da Cia Lumiato, tem patrocínio do Ministério da Cultura, selecionado pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 2017/2018.

Com um currículo expressivo de apresentações em festivais nacionais e internacionais, o grupo firma-se como o único coletivo da região do Centro-Oeste brasileiro dedicado à técnica de teatro de sombras e vem se tornando referência nesta especificidade de fazer teatro. O jogo de luz e sombras, cores e movimentos dos atores-sombristas propõe a narrativa para a contação das histórias. A Companhia Lumiato foi criada em 2008, em Buenos Aires (Argentina), pelos atores Thiago Bresani e Soledad Garcia.

Nos dias 10 e 11 de novembro, às 16h, o público curitibano poderá assistir o espetáculo Iara - O Encanto das Águas, no Teatro Sesc da Esquina. No sábado a sessão conta com tradução em libras e no domingo com audiodescrição. Nas duas sessões, haverão bate-papo após o espetáculo. As apresentações são gratuitas. No dia 9 de novembro, às 15h, a peça acontece exclusivamente para alunos da rede pública da cidade.

A peça conta a história de um índio que sonha com uma mulher sobrenatural. Ao acordar, ele vai ao encontro de um sábio Pajé para tentar entender os mistérios dessa mulher, descobrindo assim a história da sereia Iara. O imaginário ganha vida por meio das luzes e das sombras projetadas, por detrás e à frente da tela, revelando silhuetas de corpos e figuras que se fundem em imagens surpreendentes.

Nos dias 9 e 10 de novembro, das 9h às 13h, com acesso gratuito e tradução em libras, acontece a oficina com o grupo, ministrada pela dupla fundadora da Cia Lumiato, Thiago Bresani e Soledad Garcia. O público terá a oportunidade de conhecer os diferentes estilos de teatro de sombras, desde a tradição oriental até os nossos dias. Exercícios práticos servirão como estímulos para treinar os participantes no reconhecimento de suas próprias sombras, assim como de objetos planos e tridimensionais; manipulação de figuras simples, móveis e fixas; e ainda a transformação da sombra pela sobreposição de objetos e luzes.

A companhia ainda realizará intercâmbio com acuritibana Cia Karagozwk, buscando gerar novos aprendizados através do encontro das trajetórias dos grupos.



SOBRE IARA – O ENCANTO DAS ÁGUAS

O espetáculo foi premiado em 2014 com Melhor Direção, Melhor Dramaturgia e Melhor Trilha Sonora no Prêmio SESC do Teatro Candango/2014, concorrendo com produções de diversos gêneros. E recebeu também o prêmio destaque de Melhor Espetáculo Estrangeiro na Argentina (Prêmio ATINA/2014). Prêmio de melhor espetáculo de teatro de animação/Bonecos do 43º FENATA - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa/PR. A peça, desde 2014, apresenta-se pelo Brasil e pela América Latina tendo realizado inúmeras sessões. Em 2018, com o patrocínio da Petrobras

Distribuidora, o espetáculo circula pelas cidades de Curitiba e Florianópolis.



FICHA TÉCNICA

Direção, dramaturgia e cenografia: Alexandre Fávero

Atores-sombristas: Thiago Bresani e Soledad Garcia

Trilha sonora original: Mateus Ferrari

Designer de Som: Marcelo Da Col

Iluminação: Alexandre Fávero

Criação figuras e cenários: Alexandre Fávero e Soledad Garcia

Pesquisa, recortes, pinturas, cenotécnica e produção executiva: Thiago Bresani e Soledad Garcia

Fotografia: Diego Bresani

SERVIÇO



IARA – O ENCANTO DAS ÁGUAS

TEATRO SESC DA ESQUINA

(Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Centro)

Dia 09/11 ( sexta), às 15h00h ( para escolas públicas)

Dia 10/11 (sábado), às 16h (com interprete de libras)–ENTRADA GRATUITA

Dia 11/11 (domingo), às16h (com audiodescrição) - ENTRADA GRATUITA

OFICINA DE TEATRO DE SOMBRAS

Oficina de Teatro de Sombras

Dias: 09 e 10 de novembro

Horário: das 9h às 13 h

Local: Sala Cine Sesc - hall de entrada

Endereço: R. Visconde do Rio Branco, 969 - Centro

Informações: 3304-2222/2282

Inscrições pelo email: [email protected] até o dia 07/11.

Haverá Interprete de Libras acompanhando a oficina

