Cianorte recebe Conselho Estadual do Trabalho do Paraná

AEN

Cianorte, na região Noroeste, recebe nesta quarta-feira (25) a reunião do Conselho Estadual do Trabalho do Paraná (CET). O evento terá a presença do Secretário Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi. O encontro, que acontece mensalmente, tem esta edição realizada em dois momentos: Reunião Ordinária e Reunião Técnica, no Escritório Regional do Departamento do Trabalho e Câmara Municipal, respectivamente.

Pela manhã, a reunião ordinária, presidida por Adriano Carlesso (Presidente do CET), conta com a presença da equipe de conselheiros, composta por representantes da bancada patronal, dos trabalhadores e governo - dentre eles, o secretário Paulo Rossi.

A Reunião Técnica, acontece no período da tarde, e além dos conselheiros, recebe autoridades, representantes das Agências do Trabalhador da região e convidados.

Na programação está uma análise do mercado de trabalho estadual e os reflexos enfrentados pela economia atual, bem como um debate sobre as políticas públicas do Paraná para a geração de emprego e renda. Além desta, a reunião conta com a análise do mercado de trabalho da região de Cianorte e Umuarama, e os desafios e desempenhos das Agências do Trabalhador de Cianorte, Rondon, Alto Piquiri e Cruzeiro do Oeste.

Para Carlesso, é papel do CET proporcionar o debate entre Governo, bancada patronal e os trabalhadores, para que juntos possam buscar soluções para o atual momento do país.

SERVIÇO:

Reunião Técnica CET

Data: quarta-feira (25.07)

Horário: 13h30

Endereço: Câmara Municipal de Cianorte. Avenida Santa Catarina, 621 – Centro