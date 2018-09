CIAP – Controle de Crédito de ICMS sobre o Ativo Permanente

O CIAP é um controle que é feito sobre o ICMS destacado sobre as notas de entrada de bens adquiridos para o imobilizado da Empresa. O imobilizado são os bens os quais serão utilizados pela corporação em diversos períodos, ou seja, serão necessários para o bom funcionamento da atividade da Empresa. Assim teremos as máquinas, móveis, computadores etc. considerados bens do imobilizado.

No caso desse crédito existe uma forma diferenciada de aproveitamento. Quando a Empresa adquire mercadorias ou matéria-prima para revenda ou para produção, ela pode creditar-se em cem por cento do valor do ICMS destacado na nota e abater no próprio mês dessa comercialização. Esse abatimento é feito no livro de apuração do ICMS e os valores são diminuídos dos valores do ICMS de saída, possibilitando o pagamento menor desse imposto.

No CIAP também poderá ser aproveitado o ICMS sobre as compras. Porém o abatimento não será total no mês em que foi adquirido o bem. A Empresa deverá fazer um controle a parte e utilizar esse crédito, dividido em 48 meses. Esse valor será somado com os créditos do ICMS sobre as mercadorias compradas e abatidos do ICMS das saídas para efeito de imposto a recolher.

Outra característica é que sobre o valor do CIAP será aplicado um percentual que fará com que a parcela, dificilmente, tenha um aproveitamento de cem por cento. Essa razão variará mensalmente, pois será o total das vendas dividido sobre o total de saídas no mês. Entenda-se saídas como a soma das vendas, remessas para conserto, remessa para industrialização, etc.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba