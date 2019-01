Ciclista morre após ser atingido por caminhão na BR-277

Redação Bem Paraná com assessoria PRF-PR

Um ciclista de 38 anos de idade morreu na manhã deste sábado (19) na BR-277 em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

A vítima, que circulava pelo acostamento lado a lado com um amigo, teria enroscado um dos pés no pedal da bicicleta. Ao olhar para baixo, perdeu a noção de onde terminava o acostamento e acabou por invadir a pista.

Um caminhoneiro que vinha logo atrás tentou frear, mas não consegui evitar o acidente. A mesma versão foi relatada à Polícia Rodoviária Federal (PRF) tanto pelo amigo da vítima quanto pelo motorista do caminhão.

O acidente ocorreu no quilômetro 112 da BR-277, na pista sentido interior do estado, por volta de 10h30.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros, mas o ciclista, que trabalhava como administrador, morreu no local do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano. A bicicleta não teve danos.

O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba. A PRF encaminhou o motorista para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo, onde ele assinou um termo comprometendo-se a comparecer em uma audiência para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.