Ciclo de Cinema e Psicanálise realiza sessão e debate do filme 'Em Pedaços'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Em Pedaços", de Fatih Akin, será exibido na próxima quarta-feira (31) como parte do quarto módulo do Ciclo de Cinema e Psicanálise, promovido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e pela Cinemateca Brasileira, com apoio da Folha.

O longa acompanha o drama vivido por uma alemã que perde o marido turco e o filho pequeno em um atentado. O filme discute a ascensão da extrema direita na Europa e a incapacidade das instituições estatais de conter esse movimento. "Em Pedaços" foi premiado com o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira de 2017.

A sessão será seguida de um debate com Julio Frochtengarten, médico, psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e Gabriela Sá Pessoa, jornalista da Folha.

Este será o terceiro encontro do módulo Mal-estar na civilização e distopia, do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Na última sessão, no dia 7 de novembro, será exibido o filme "Relatos Selvagens", de Damián Szifron.

Gratuito, o evento acontecerá às 19h na Cinemateca Brasileira (largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo).

Para participar, basta retirar os ingressos no local uma hora antes do início da sessão.