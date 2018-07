Ciclo de Cinema e Psicanálise realiza sessão e debate do filme 'O Insulto'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e a Cinemateca Brasileira, com apoio da Folha de S.Paulo, promovem na quarta-feira (1º de agosto) sessão seguida de debate do filme “O Insulto“, do diretor libanês Ziad Doueiri.

No longa, um desentendimento entre um cristão libanês e um refugiado palestino, ocorrido em Beirute, escala para um julgamento com repercussão nacional. “O Insulto” foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018.

Depois da sessão, haverá uma conversa com o psicanalista Bernardo Tanis e com a crítica de cinema Lúcia Monteiro.

O encontro inaugura o terceiro módulo do Ciclo de Cinema e Psicanálise, que propõe debates sobre o poder. Serão exibidos ainda filmes como o documentário “Eu Não Sou Seu Negro”, de Raoul Peck, e “Incêndios”, de Denis Villeneuve.

Gratuito, o evento acontecerá às 19h na Cinemateca Brasileira (largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo).

Para participar, basta retirar os ingressos no local uma hora antes do início da sessão.