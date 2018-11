Ciclo de Cinema realiza sessão do filme 'Intervenção: Amor Não Quer Dizer Grande Coisa'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e a Cinemateca Brasileira, com apoio da Folha de S.Paulo, promovem na quarta-feira (3) sessão seguida de debate do documentário "Intervenção: Amor Não Quer Dizer Grande Coisa", dirigido por Tales Ab'Sáber, Rubens Rewald e Gustavo Aranda.

O filme reúne vídeos coletados em canais conservadores na internet, entre 2015 e 2016, para retratar o pensamento da extrema-direita brasileira, que despontou naquele período e segue presente na esfera pública nacional.

Após a sessão, haverá um debate com Luis Carlos Menezes, psicanalista e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e com o diretor do filme e psicanalista Tales Ab'Sáber.

O encontro inaugura o quarto módulo do Ciclo de Cinema e Psicanálise, cujo tema é a distopia. Serão exibidos ainda filmes como o documentário "Fogo no Mar", de Gianfranco Rosi, e o argentino "Relatos Selvagens", de Damián Szifron.

Gratuito, o evento acontecerá às 19h na Cinemateca Brasileira (largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo).

Para participar, basta retirar os ingressos no local uma hora antes do início da sessão.