Redação Bem Paraná com assessoria

Um ciclone atingiu o litoral do Paraná no fim da tarde desta quarta-feira (16). A confirmação foi feita pelo o Simepar, que informou que o temporal durou 40 minutos e as rajadas de vento chegaram a 87, 8 km/hora. De acordo com a Defesa Civil, as cidades mais afetadas foram Guaratuba e Matinhos.

Na baía de Guaratuba o ferry-boat que fazia a travessia de Guaratuba para Caiobá no momento da tempestade encalhou em um banco de areia. A Capitania dos Portos do Paraná foi acionada para prestar atendimento à situação. Os militares realizaram o resgate da balsa, que estava com passageiros. Não houve feridos na situação.

Dois barcos afundaram. Aproximadamente 40 casas foram danificadas, entre elas cinco foram totalmente destelhadas. Praticamente toda a cidade de Guaratuba ficou sem energia elétrica. Uma pessoa ficou ferida durante o temporal. A vítima é um homem que caiu do telhado ao tentar cobrir uma residência com lona. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Guaratuba.

A prefeitura da cidade disponibilizou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para atendimento aos moradores que tiveram prejuízos durante o temporal. O telefone para contato é o 193.

Em Matinhos, três escolas e um centro municipal foram danificados, de acordo com a Defesa Civil do Paraná.

Guaratuba

Parte da estrutura da Guarafest, que começou no dia 10 de janeiro, também foi afetada pelos ventos fortes. Parte da tenda foi ao chão. Uma balsa que fazia a travessia da baía de Guaratuba também ficou desgovernada e acabou encalhando num banco de areia.

Duas árvores caíram na Av. 29 de Abril (em cima de dois veículos) e na Av. Nicolau Abagge e foram retiradas pela Prefeitura com auxílio da Copel.

Com o trabalho de macrodrenagem dos canais realizado desde dezembro de 2018 pela Prefeitura de Guaratuba, não houve pontos de alagamentos, informou a Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras que realizou vistoria nos bairros durante a noite e pela manhã desta quarta-feira (16).

A Prefeitura informa que está contratando mais quatro máquinas para a realização de macrodrenagem dos canais do município. O serviço de macrodrenagem colabora para evitar a ocorrência de alagamentos por causa das fortes chuvas de verão.