Ciclopassarela na Marginal Pinheiros tem placas de proteção furtadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedalar na ciclopassarela que liga o Parque do Povo, no Itaim Bibi, à ciclovia no outro lado do rio Pinheiros, em São Paulo, pode se tornar uma aventura não planejada. Parte das placas de ferro que protegem as laterais da via foi furtada deixando os ciclistas expostos a possíveis acidentes.

Os furtos vêm acontecendo há alguns dias, segundo funcionário do local que não quis se identificar. A ciclopassarela serve de passagem para ciclistas e passa por cima da linha férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da marginal Pinheiros.

O caso ainda não foi esclarecido e não há previsão de reparo. Na terça-feira (16) a CPTM informou à reportagem que a ciclopassarela pertencia à Prefeitura de São Paulo. A prefeitura, por sua vez, afirmou que o problema estava na alçada da CPTM.

Inaugurada em 2014, a obra foi determinada pela Secretaria Municipal de Transportes à construtura WTorre para minimizar os impactos provocados na região pelo complexo do shopping JK, prédios comerciais e um teatro. Por conta disso, a CPTM atribui a responsabilidade ao órgão municipal.

"Não compete à companhia administrar ou cuidar da manutenção e da segurança do novo equipamento urbano", informa.

A Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais informou à Folha de S.Paulo que enviaria técnicos ao local para avaliar a reposição das placas. Em novo contato realizado na manhã de quarta-feira (17), a secretaria ainda checava se os trechos da ocorrência eram de seu encargo.

Até a publicação desta reportagem, não houve resposta sobre o reparo da ciclopassarela.