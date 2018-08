Cida Borghetti (PP) confirma nome de Coronel Malucelli (PMN) como vice

Redação Bem Parana

A chapa da governadora Cida Borghetti (PP) à reeleição confirmou na manhã desta segunda-feira (6) o nome do coronel da reserva Sérgio Malucelli (PMN) como vice. Malucelli foi secretário de Segurança no governo de Beto Richa e presidente da Fetranspar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná). Ex-comandante da Polícia Militar, Malucelli é filiado ao PMN, do prefeito de Curitiba Rafael Greca.

A escolha de Malucelli aconteceu depois do prazo para fechamento das atas à meia-noite desse domingo (5), conforme determina a lei eleitoral. No entanto, como a ata das convenções só precisa ser transmitida à Justiça Eleitoral nesta segunda-feira o nome pôde ser incluido normalmente.

Sérgio Malucelli é primo do empresário Joel Malucelli, dono de um conglomerado com dezenas de empresas no Paraná, que vão de comunicação à até contrutoras, seguradoras e financeiras.