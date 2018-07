Cida retira reajuste de 1% e veta 2,76% de outros poderes

Ivan Santos

A governadora Cida Borghetti (PP) retirou ontem de pauta a proposta de reajuste salarial de 1% para os servidores do Executivo e anunciou que vai vetar os projetos de reposição de 2,76% para os funcionários da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. O governo decidiu retirar o primeiro projeto para evitar o risco de aprovação de uma emenda da oposição – com o apoio do bloco “independente” e do grupo do pré-candidato ao governo e deputado Ratinho Júnior (PSD) – que estendia o índice de 2,76% de aumento aos servidores do Executivo. A emenda havia recebido o apoio de 31 dos 54 parlamentares.

A proposta estava prevista para ser avaliada no início da tarde de ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, retornando para votação em segundo turno no plenário em seguida. Com a retirada, a discussão ficou para depois das eleições de outubro. Na semana que vem, os deputados entram em recesso e só retomam as sessões em agosto, às vésperas do início do período eleitoral.

Ao anunciar a retirada, Cida acusou a oposição de apresentar uma emenda “ilegal”, “irresponsável” e “eleitoreira”. “O que aconteceu é que deputados da oposição, inclusive muitos que votaram para o reajuste zero, que foi o orçamento que recebemos, agora, em uma atitude eleitoreira, irresponsável, aliás inconstitucional, mandaram essa emenda com previsão de 2,76% no percentual do reajuste, o que inviabiliza a data-base nesse momento”, disse a governadora, que é pré-candidata à reeleição.

Os servidores do Executivo - que estão com os salários congelados há dois anos - cobram o mesmo índice de reajuste dos funcionários dos demais poderes. O governo alega não ter como pagar a reposição integral da inflação dos últimos 12 meses, por estar com os gastos com pessoal no limite, e afirma que isso colocaria em risco o acordo de renegociação da dívida do Estado com a União. “Queremos deixar essa discussão para após o período eleitoral para não politizar este tema. O dinheiro está garantido e também é retroativo”, disse a governadora.

Em relação aos servidores dos demais poderes, o reajuste de 2,76% chegou a ser aprovado pelos deputados. No final da tarde, porém, o governo anunciou a intenção de vetar as propostas, alegando que apesar dos outros poderes terem autonomia orçamentária, o dinheiro sai do mesmo caixa, e um reajuste acima dos 1% propostos para o Executivo também colocaria em risco o teto de gastos públicos e o acordo com a União. Em junho, Cida chegou a encaminhar um ofício às cúpulas do Judiciário, Legislativo, TC, MP e Defensoria, alertando para esse risco, mas foi ignorada.

Zero - Em meio ao vai e vem do governo, a Assembleia chegou a concluir, ontem à tarde, a aprovação do aumento maior para os funcionários do Judiciário, apesar da tentativa da oposição de esvaziar o plenário para derrubar a sessão. Na véspera, os deputados já haviam aprovado o reajuste de 2,76% para os servidores do Legislativo, MP, TC e Defensoria. Ontem, o presidente da Casa, Ademar Traiano (PSDB), ignorou os pedidos de votação nominal da oposição, e após garantir a aprovação do aumento para os servidores do TJ, encerrou a sessão, no momento em que dois manifestantes invadiam o plenário em protesto.

O deputado Márcio Nunes, líder da bancada do PSD – partido de Ratinho Jr – acusou o governo de manobrar para deixar os servidores sem reajuste nenhum. “Desde o começo, a ideia do governo era dar reajuste zero”, alegou.