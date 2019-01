Cidade 'Inferno' registra temperatura negativa de -27ºC nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inferno existe e está congelando -pelo menos o que fica nas proximidades de Detroit, nos EUA.

Em meio ao frio extremo que atinge o país, a cidade chamada Hell (ou 'Inferno', em tradução livre), registrou -27ºC, nesta quinta-feira (31), segundo o site AccuWeather.

De acordo com emissora americana NPR, há mais de uma teoria sobre o nome da cidade. A mais famosa diz respeito a um doas primeiros habitantes do local, que foi questionado sobre algum nome que gostaria de dar ao local. "Chame de Inferno, não me importa", teria dito o homem.

FRIO EXTREMO

A onda de frio que castiga o país já deixou ao menos dez mortos. Nos hospitais, pacientes relatavam queimaduras causadas pelas temperaturas.

O frio também provocou uma série de outros impactos no país. Em Minnesota, visitas a presidiários foram canceladas. Em Indiana, a coleta e reciclagem de lixo sofreram atrasos, enquanto em Wisconsin distribuidores deixaram de entregar cerveja, com medo de que a bebida congelasse.