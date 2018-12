Cidade Tiradentes, na zona leste de SP, ganha primeira árvore de Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cidade Tiradentes (zona leste de SP) ganhou a sua primeira árvore de Natal em área pública. A inauguração ocorreu no sábado, na praça Dona Maria da Graça, em frente ao Terminal Urbano.

A árvore tem seis metros de altura, estrutura metálica e iluminação em led, acompanhada de decorações.

Para a montagem, a Subprefeitura de Cidade Tiradentes fez parceria com a rede de supermercados Negreiros e a YepTV.

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), as empresas ofereceram materiais de construção e os ornamentos. O custo da estrutura não foi divulgado. A árvore ficará montada até 6 de janeiro.

A inauguração contou com a participação da Liga das Escolas de Samba do bairro, bem como o Coral Encanto. O Papai Noel que apareceu para tirar selfies também sorteou uma TV de 50 polegadas, cedida pelas empresas parceiras. A praça está em processo de revitalização, com troca de gramado e outras melhorias.

A dona de casa Maria Aparecida Souza, 39 anos, estava ontem com a filha Manuela, 5 anos, brincando na praça. "Gostei muito da árvore no bairro, é uma nova atração na região. Antes, a gente só conseguia ver uma árvore de natal quando ia no Ibirapuera. Mas lá é muito longe daqui", afirma Maria Aparecida. A vendedora Cleide Ferreira, 32 anos, costuma visitar a praça para utilizar o wi-fi livre, disponibilizado pela prefeitura. "Achei muito bonita a árvore, mas acho que poderia ser um pouco mais alta", diz a vendedora.

"Vou trazer meus dois filhos pequenos para ver à noite. Fica mais bonita iluminada", diz o autônomo Robson Marzagão, 47 anos.

A Secretaria das Subprefeituras não informou se a iniciativa será aplicada em outras regiões pela cidade.

IBIRAPUERA

A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera (zona sul) será inaugurada no sábado, no gramado do lago. Terá 43 metros de altura, 15,5 metros de diâmetro e uma grande estrela no topo.

A árvore contará com mais de 250 enfeites entre lâmpadas, cristais em formato de floco de neve e bolas com símbolos natalinos. Além disso, cinco ursos em tamanho real e duas árvores com 2,40 metros decoradas com micro luzes estarão em sua base, completando a ornamentação. A árvore é uma parceria da gestão Bruno Covas com a Coca-Cola.