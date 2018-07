Cide Combustíveis

A CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre as operações realizadas com combustíveis, foi instituída pela Lei 10.336/2001 e tem a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, em projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e gás e em subsídios ao transporte de álcool combustível, de gás natural e derivados e de petróleo e derivados.

A CIDE, com a crise do transporte, tornou-se um dos tributos bastante comentados nos últimos dias. Segundo a Receita Federal, a arrecadação deste tributo em 2017 foi de R$ 5.790 milhões e, até março de 2018, havia sido arrecadado apenas R$ 1.266 milhões, abaixo da arrecadação entre janeiro e março de 2017, valor de R$ 1.367 milhões.

A arrecadação dessa contribuição pertence, 71% para o Governo Federal e os outros 29% são distribuídos entre os Estados e o Distrito Federal, em cotas proporcionais à extensão da malha viária, ao consumo de combustíveis e à população.

A incidência da CIDE ocorre quando da importação dos combustíveis e também na sua comercialização, sendo os contribuintes o produtor e o importador do combustível.

As alíquotas, conforme a Lei 10.336/2001, são de R$ 100,00 por metro cúbico de gasolina e de R$ 50,00 por metro cúbico de óleo diesel. Sendo de zero para querosene de aviação, demais querosenes, óleos combustíveis com baixo e alto teor de enxofre, gás liquefeito de petróleo e álcool etílico combustível.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba