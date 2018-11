Principais candidatos a presidente também já registraram seus votos

Redação Bem Paraná com Agência Brasil

Os principais presidenciáveis já registraram seus votos neste domingo (07 de outubro), data em que ocorre o primeiro turno das eleições gerais de 2018, Abaixo, você confere mais informações sobre cada um dos candidatos e o que eles disseram à imprensa após votarem.



Alvaro Dias

O candidato do Pode à Presidência da República, Alvaro Dias, votou no Colégio Mãe de Deus, em Londrina, no norte do Paraná. Após a votação, ele concedeu uma entrevista coletiva em que se disse preocupado com a desigualdade acentuada no país e que se apresenta de modo mais claro durante as eleições.

Segundo o candidato, a forma como se faz política no Brasil privilegia apenas alguns em detrimento de outros. De acordo com ele, a campanha é “antidemocrática, desonesta e injusta”, porque nem todos os candidatos têm as mesmas oportunidades para participar de entrevistas e debates.

Com um discurso de quem demonstra não ter confiança que irá para o segundo turno, Alvaro Dias afirmou que o país deve entrar em uma nova etapa. “Iniciar um tempo que é possível fazer muito mais e colocando na cadeia quem rouba.”

O vídeo do candidato concedendo entrevista coletiva foi divulgado no perfil pessoal dele no Facebook.



Cabo Dacíolo

Cabo Daciolo (Patriota), votou às 10h40 no Colégio MV1, no Recreio dos Bandeirantes, bairro do Rio de Janeiro.

Acompanhado da esposa, Cristiane, dos três filhos, de pais, irmãos e de colegas bombeiros, Daciolo evitou falar sobre os possíveis cenários do segundo turno.

O candidato chegou ao local, com a Bíblia nas mãos. Segundo sua esposa, Daciolo ajudou uma cadeirante no deslocamento até a urna.

A expectativa é de que ele acompanhe a apuração junto com amigos. O local ainda não foi definido, mas, segundo a esposa, deverá ser em um dos montes, onde costuma fazer orações e louvores.



Ciro Gomes

Ciro Gomes (PDT), votou em Fortaleza. Na chegada à zona eleitoral, ele foi recebido por sua neta Maria Clara e disse estar confiante de ir ao segundo turno das eleições. Em pesquisa divulgada neste sábado (6) pelo Instituto Datafolha, o candidato aparece em terceiro lugar com 15% das intenções de votos válidos, atrás de Bolsonaro (40%) e Haddad (25%).

"Vou no segundo turno fazer uma campanha diferente de todas as que o Brasil já assistiu, porque se eu chego ao segundo turno é porque o povo brasileiro decidiu derrotar os poderosos do baronsto financeiro, banqueiros, dos partidos políticos tradicionais, da roubalheira, da concentração de mídia e portanto é uma revolução que o povo brasileiro está pedindo", afirmou. "O que eu vou fazer é uma revolução no Brasil", completou.

Ontem à noite, Ciro encerrou a campanha em uma caminhada na cidade Sobral, reduto eleitoral de sua familia e atualmente administrada atualmente por seu irmão, Ivo Gomes. O ato parou as principais ruas da cidade, em clima de carnaval fora de época, com apoiadores vestidos de amarelo, adesivos e bandeirões. Ao discursar, Ciro Gomes voltou a dizer que é o único que pode "vencer o ódio e unir a família brasileira".

"Eu sou o único que vence o Bolsonaro e o Haddad com larga folga e eu não quero fazer isso contra ninguém. Eu quero fazer isso para unir o povo brasileiro e dar esperança para o povo brasileiro", disse.



Fernando Haddad

Fernando Haddad (PT) votou às 9h50 na Brazilian International School, em Indianópolis, bairro da zona sul de São Paulo. Ele foi recebido com aplausos e gritos de apoio por cerca de 50 militantes. Haddad estava acompanhado da esposa, Ana Estela, além dos candidatos petistas ao Senado por São Paulo, Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto e outros correligionários. Com forte esquema de segurança, o candidato teve um pouco de dificuldade para acessar a sala de votação.

Pouco antes de votar, o candidato posou com a esposa fazendo o tradicional sinal de vitória com as mãos. À imprensa, ele disse estar confiante que passará para o segundo turno e falou que espera um dia de tranquilidade e de respeito à diversidade. “No segundo turno, você tem mais tempo de comparar projetos, mais tempo de diferenciar as propostas dos candidatos e, se confirmar o prognóstico das pesquisas, são dois projetos tão diferentes que vai ficar mais fácil para o cidadão optar no segundo turno.”



Haddad falou ainda que respeitará o resultado das eleições, independentemente do resultado. “Democracia não se celebra a vitória ou derrota, você celebra a vontade popular. Se a vontade popular se expressou livremente é uma festa, qualquer que seja o resultado. Quem não coloca o povo acima de suas pretensões pessoais é que tem esse tipo de atitude. A vontade popular vem sempre acima de tudo”, defendeu.



Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin (PSDB) votou às 10h40 no Colégio Santo Américo, bairro do Morumbi na capital paulista. Ele chegou acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, João Doria, da esposa, dos filhos e de apoiadores.

“Hoje é o dia maior da democracia. Não há poder legítimo que não seja através da liberdade, democracia – o grande valor, o grande princípio é o governo do povo. Portanto, hoje quem fala é o eleitor. A nós, cabe aguardar o resultado das urnas com muita confiança”, declarou.

Mesmo estando em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, o candidato disse ter boas expectativas. “Eleição é em dois turnos. Nós embolados no terceiro lugar. Vamos aguardar o resultado”, disse. Alckmin preferiu não comentar sobre possíveis apoios ao segundo turno. O candidato vai acompanhar a apuração dos votos em sua casa, na capital.

Guilherme Boulos

Guilherme Boulos votou de manhã, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Acompanhado da mulher Natália Szermeta e das filhas, Boulos foi recebido na entrada da PUC São Paulo por correligionários e apoiadores.

As imagens do candidato com a família foram divulgadas nas redes sociais.

Ontem (6) Boulos intensificou a campanhas nas redes sociais, pediu voto, destacou a importância da conscência e a necessidade de reagir às pressões.

“Não deixe manipularem seu voto nem com ódio nem com medo. Vote no que acredita”, apelou o candidato na sua conta no Twitter.

Henrique Meirelles

Henrique Meirelles, votou por volta das 9h40 da manhã no Colégio Rio Branco, no bairro de Higiénópolis, região central da capital paulista. Ele estava acompanhado do candidato a governador do estado de São Paulo, Paulo Skaf. Depois de registrar seu voto na urna eletrônica, Meirelles fez o sinal de vitória e disse que isso representava a confiança no povo brasileiro e na democracia.

“O Brasil hoje está exercendo o grande direito de votar e como já dizia a sabedoria política brasileira de algumas décadas, eleição e mineração só depois da apuração. Então nós estamos empenhados principalmente em levar a mensagem que é principalmente a da verdade. Nossa grande ideia, nessa eleição, é a de que eu posso não ganhar seu voto, mas vou ganhar seu respeito. Isso é fundamental. O que o Brasil está precisando no momento é respeito”, disse.

Meirelles destacou que o país precisa de respeito aos direitos fundamentais, a uma vida digna e ao governo, principalmente às finanças públicas, ao dinheiro do povo. “Não existe dinheiro do governo. O dinheiro do governo é do povo. Temos que tratar o dinheiro do povo, do governo, da mesma maneira que cada um trata o dinheiro na sua casa”.

Segundo ele, sua mensagem fundamental é a de competência para que o povo volte a acreditar no Brasil, no governo e nos governantes, sem que as eleições sejam um momento de tentar apenas evitar o pior.

“É isso que ofereço ao povo brasileiro. Competência e um resultado concreto de todas as vezes que participei do governo. Nunca tive uma denúncia de corrupção, não tenho nenhum processo. Eu saio desta eleição muito gratificado por todo carinho que recebi no país inteiro, por todo reconhecimento e por todo trabalho já feito no Brasil tirando o país de recessões e trabalhando para melhorar a situação brasileira”, afirmou.

Sobre a possibilidade de apoiar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, em um eventual segundo turno, Meirelles, afirmou que no momento está fazendo seu trabalho e aguardando o “pronunciamento do povo por meio das eleições sem tomar decisões antes da hora”. Segundo ele, não há problemas em alguém do partido dele “especular” apoios a um candidato ou outro antes do resultado, já que no segundo turno todos terão que se posicionar.



Jair Bolsonaro

O candidato do PSL votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Antes de ir para a cabine d evotação, cumprimentou os mesários e posou para fotos. Ele estava acompanhado do filho e candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro.

Ao sair da seção eleitoral, mostrou confiança em conseguir a vitória ainda no primeiro turno: "Acaba hoje". Nas últimas pesquisas, o candidato apareceu na liderança, com 41 e 40% dos votos válidos.

Segundo ele, setores da sociedade que querem menos presença do Estado na economia e que defendem os valores familiares são seus principais apoiadores, destacando empresários, comerciantes, e lideranças evangélicas. "Pessoas de bem do Brasil que querem se afastar do socialismo e não querem flertar com o regime da Venezuela", declarou ele, afirmando em seguida que se considera num estágio de 60% de recuperação das cirurgias a que foi submetido após sofrer um atentado a faca, em 6 de setembro.





Marina Silva

A candidata à Presidência da República da Rede, Marina Silva, votou hoje (7) às 9h40, horário do Acre (11h40, horário de Brasília), na sede do Incra, em Rio Branco. Acompanhada do marido Fábio e de uma das irmãs, ela reiterou que o “Brasil não precisa ficar entre a cruz da corrupção e a espada da violência”.

Marina Silva afirmou que, em 2014, as eleições foram atingidas pelas denúncias de corrupção e uso de caixa 2. Ao citar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-Rio) e o atentado contra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, ela, disse que a ameaça este ano está concentrada na violência.

Confiante de que irá para o segundo turno das eleições, Marina Silva não disse quem pode vir a apoiar. De acordo com ela, esse tipo de decisão só deve ser anunciada depois de proclamado o resultado das urnas pela Justiça Eleitoral.

De Rio Branco, Marina Silva segue para Brasília, onde passará o resto do dia e a noite. A assessoria de imprensa da candidata informou que ela pretende conceder entrevista coletiva no comitê de campanha, na aérea central de Brasília, após a divulgação do resultado eleitoral.