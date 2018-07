Cinco homens são mortos em sexta chacina do ano no Ceará

Folhapress

SALVADOR, SP (FOLHAPRESS) - Cinco homens foram assassinados na manhã desta sexta-feira (13) em uma fazenda na zona rural do município de Palmácia (72 km de Fortaleza).

De acordo com a secretaria de Segurança Pública do Ceará, homens encapuzados mataram as cinco vítimas com armas de fogo e golpes de objetos cortantes em um trecho isolado de uma serra, onde eles estariam caçando animais.

Os corpos foram encontrados amarrados com cordas, próximos a uma estrada da região.

Duas vítimas eram da mesma família: Paulo Sérgio dos Santos Silva, 30, e seu pai Antônio Barbosa de Souza, 56 -este último tinha mandado de prisão em aberto por suspeita de homicídio.

As outras vítimas são Francisco Antônio Pereira Abreu, 43, José Roniely Costa Pereira, 25 e José Edson Ferreira dos Santos, cuja idade não foi divulgada.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e equipes Polícia Forense foram acionadas para colher evidências para as investigações. Na tarde desta sexta, dois suspeitos de envolvimento nos assassinatos foram presos.

Esta é a sexta chacina registrada no Ceará somente em 2018. A maior delas aconteceu em janeiro no bairro de Cajazeiras, em Fortaleza, quando 14 pessoas foram assassinadas em uma festa de forró.

Ao todo, 2.380 pessoas foram assassinadas no Ceará no primeiro semestre deste ano, num crescimento de 3,5% em relação ao ano mesmo período do ano passado.