Cinco lugares para ver presépios no Brasil e no mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradição católica de encenar o nascimento de Jesus Cristo em pequenos —ou grandes— cenários continua viva em diversas partes do mundo.

Veja abaixo uma lista de exposições e coleções de presépios, que podem ser visitadas na época do Natal ou mesmo durante o ano todo.

Congonhas (Minas Gerais)

Estão no Museu de Congonhas 22 peças premiadas no Concurso Nacional de Presépios, da Fundação de Arte de Ouro Preto, que já teve 46 edições. A visitação é gratuita e vai até 6 de janeiro.

Blumenau (Santa Catarina)

No Parque Vila Germânica, a 1ª Exposição Franciscana de Presépios Internacionais reúne mais de 50 peças feitas de metal, vidro e até cápsulas de café. Fica no local até o dia 30. A visitação é gratuita.

Évora (Portugal)

Além da Capela dos Ossos, que tem as paredes revestidas com o esqueleto de religiosos, a Igreja de São Francisco guarda uma centena de presépios que podem ser vistos pelo público ao longo do ano. A coleção pertenceu a um major-general português. O ingresso para visitar a igreja, que inclui a coleção de presépios, custa EUR 4 (R$ 18) por pessoa.

Vaticano

Um presépio esculpido em areia, com cinco metros de altura, é exibido na praça São Pedro. O Vaticano também recebe pela primeira vez, na Via della Conciliazione, a exposição "100 Presepi", tradicional em Roma, que chega a 43ª edição. As duas atrações podem ser visitadas até o dia 13 de janeiro.

Jindrichuv Hradec (República Tcheca)

No museu Jindrichohradecka, a 135 km de Praga, está o maior presépio mecânico do mundo, com 60 metros quadrados. Ele levou seis décadas para ser feito, entre os séculos 19 e 20. São 1.398 figuras. Um motor elétrico move 133 das peças. O presépio é exibido o ano todo.