Cinco passos para fugir das dívidas

Dora Ramos

Em maio deste ano, o número de inadimplentes no Brasil passou de 61 milhões, segundo dados da Serasa Experian. Com o ritmo de crescimento econômico enfraquecido, o número de desempregados no país continua alto e, como consequência, a dificuldade de manter as contas em dia aumenta.

Para fugir desse problema, confira cinco dicas que o ajudarão a conter o orçamento e ter mais tranquilidade na hora de colocar os seus planos em prática:

1 - Compre à vista, não parcele: no momento da compra, o pagamento com cartão de crédito sempre é oferecido, mas fuja. Prefira quitar suas despesas à vista, pois, além de estar criando uma dívida a prazo, utilizando o crédito você corre o risco de se enrolar e cair nos juros e taxas que estão cada vez mais abusivos.

2 - Coloque todas as despesas na ponta do lápis: o ideal é fazer uma relação de gastos contendo qual a despesa, o valor, a data e o grau de necessidade (utilize o nível de 1 a 5, por exemplo, sendo o 1 aquilo que pode ser descartado e o 5, o mais necessário). Recomendo que as despesas sejam relacionadas a cada semana, para que, no final do mês, você tenha um relatório completo e visualize facilmente o que poderia ter poupado ou qual será a sobra de dinheiro para o próximo mês.

3 - Não abuse das compras: acredito que todos já tenham ouvido a famosa frase: “Você gasta mais do que pode”. E é exatamente isso que grande parte da população faz, o que resulta em um mar de dívidas. Se você se identificou com essa situação, tome cuidado, pois é bem possível que já esteja no vermelho há algum tempo.

Para mudar esse cenário, compre com consciência. Analise o que realmente está precisando e evite desespero na hora da conferência da conta corrente.

4 - Pense no futuro e poupe: infelizmente, a maioria dos brasileiros não possui uma reserva financeira. O baixo rendimento e os baixos salários sempre são mencionados como desculpas entre aqueles que não conseguem poupar, mas também há fatores comportamentais envolvidos nessa questão. Sendo assim, mude sua forma de pensar e veja a poupança como algo que pode se transformar na semente de um grande investimento, o que, dependendo do seu empenho e administração, pode resultar em lucro e sucesso.

5 - Invista corretamente e veja sua economia crescer: uma vez que tenha investido corretamente, seu dinheiro pode crescer de forma inesperada. As correções, taxa de juros e ganho de capital mostrarão mais tarde o quanto vale a pena o esforço de poupar e abrir mão de alguns gastos hoje. O investimento bem-sucedido é sinônimo de mais dinheiro em suas economias e uma vida mais tranquila.



Dora Ramos é orientadora financeira e diretora responsável pela Fharos Contabilidade & Gestão Empresarial