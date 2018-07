Cinco pessoas morrem em confronto com a PM no Complexo do Alemão no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram na manhã deste domingo (15) após confronto com policiais militares no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações da UPP Alemão, os agentes faziam patrulhamento próximo a um local conhecido como Serra da Misericórdia quando foram atacados a tiros por criminosos. A PM não divulgou mais informações sobre as circunstâncias das mortes, apenas que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da capital.

Identificados como criminosos pela polícia, os cinco chegaram a ser levados ao Hospital Getúlio Vargas, a cerca de cinco quilômetros das comunidades. Foram apreendidos com eles, segundo a corporação, um fuzil G3, um fuzil AR10, duas pistolas, uma granada, uma motocicleta sem placa e um colete balístico.

O Rio de Janeiro está sob intervenção federal na segurança desde 16 de fevereiro -medida decretada pelo presidente Michel Temer (MDB), que nomeou o general do Exército Walter Braga Netto como interventor. Ele se tornou responsável tanto pelo comando das polícias como do setor penitenciário.

Nos três meses seguintes à intervenção, as mortes por policiais cresceram no estado. Foram 352 casos de março a maio deste ano, ante 300 no mesmo período de 2017.