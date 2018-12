Cineastas Anna Muylaert e Carlos Nader selecionam destaques do cinema brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guia Livros, Discos e Filmes, produzido pela equipe do 1º Programa de Treinamento em Jornalismo Cultural da Folha de S.Paulo, convidou 39 nomes da cultura para indicar os destaques de 2018.

Confira as indicações de filmes brasileiros feitas pela cineasta e roteirista Anna Muylaert, o documentarista Carlos Nader e o crítico de cinema Thiago Siqueira.

O ANIMAL CORDIAL

Ainda muito distante dos orçamentos dos blockbusters de Hollywood, a produção nacional de terror vem se sofisticando.

"O Animal Cordial" é um dos filmes mais importantes dessa nova safra brasileira.

Protagonizado por Murilo Benício, o longa narra o assalto a um restaurante, que origina uma escalada de agressividade e tensão. Essa situação condensa temas como desigualdade social, medo e violência.

DIRETORAS Gabriela Amaral

PLATAFORMAS Google Play, iTunes, YouTube

QUANTO A partir de R$ 14,90

QUEM INDICA Anna Muylaert

BENZINHO

O drama retrata as relações pessoais em uma família de quatro filhos, nas semanas que antecedem a mudança do primogênito para a Alemanha.

A personagem de Karine Teles tem um cotidiano duro. Quando o filho de 16 anos é convidado a jogar em um time de handebol do país, ela passa a enfrentar um turbilhão de emoções contraditórias.

O longa foi exibido no Festival de Sundance (EUA) deste ano.

DIRETOR Gustavo Pizzi

PLATAFORMAS Google Play, iTunes, YouTube

QUANTO a partir de R$ 13,90

QUEM INDICA Anna Muylaert

EX-PAJÉ

Perpera era pajé do povo Paiter Suruí, habitantes da terra indígena Sete de Setembro, em Rondônia. Ele tinha apenas 20 anos quando seu povo teve o primeiro contato com os brancos, em 1969.

As consequências foram brutais: o pastor que chegou com eles condenava o xamanismo, e Perpera foi levado a questionar sua prática ancestral.

O documentário "Ex-Pajé" reflete, entre outros temas, sobre intolerância religiosa e etnocídio. Foi exibido no É Tudo Verdade e no Festival de Berlim. LP

DIRETOR Luiz Bolognesi

PLATAFORMA iTunes

QUANTO R$ 14,90

QUEM INDICA Anna Muylaert e Carlos Nader

JOAQUIM

O filme do diretor e roteirista pernambucano Marcelo Gomes, responsável pelo premiado "Cinema, Aspirinas e Urubus" (2005), foi o único brasileiro a concorrer ao Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2017.

Conta como o dentista Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, virou líder da chamada Inconfidência Mineira. Expondo suas motivações e caráter, o longa desenha uma figura menos heroica do que aquela presente na maioria dos livros didáticos. KS

DIRETOR Marcelo Gomes

PLATAFORMAS Google Play, iTunes, Looke e YouTube

QUANTO a partir de R$ 18,90

QUEM INDICA Thiago Siqueira

O PROCESSO

Entre os meses de abril e agosto de 2016, a equipe de Maria Augusta Ramos filmou cerca de 450 horas no Congresso Nacional. O material deu origem a esse documentário, que retrata o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O filme acompanha sessões oficiais e reuniões de bastidores do julgamento, da votação na Câmara dos Deputados à cassação do mandato pelo Senado, colocando em perspectiva argumentos da defesa e personagens que ganharam notoriedade no período. ES

DIRETORA Maria Augusta Ramos

PLATAFORMAS Google Play, iTunes e YouTube

QUANTO a partir de R$ 9,90

QUEM INDICA Anna Muylaert

HISTÓRIAS QUE O NOSSO CINEMA (NÃO) CONTAVA

Através de recortes de filmes do gênero mais visto e produzido no Brasil durante os anos 1970, as pornochanchadas, o longa de estreia da diretora Fernanda Pessoa mostra como essas obras retrataram marcos históricos do período ditatorial. Vai do chamado "milagre econômico" à crise, passando por conflitos geracionais e violência policial. Um filme que reflete sobre as possibilidades do próprio cinema e a história do Brasil. LP

DIRETORA Fernanda Pessoa

PLATAFORMA iTunes

QUANTO R$ 19,90

QUEM INDICA Carlos Nader

NO INTENSO AGORA

João Moreira Salles explora a natureza íntima de registros gravados em momentos de efusão política e social. Foram resgatados filmes rodados pela mãe do documentarista na China em 1966 e imagens dos eventos de 1968 na França, na Tchecoslováquia e no Brasil.

Selecionado para o festival É Tudo Verdade e para o Festival de Berlim, "No Intenso Agora" é sobre as relações entre estado de espírito e situação política. LP

DIRETOR João Moreira Salles

DISTRIBUIDORA Bretz Filmes

QUANTO a partir de R$ 55,90

QUEM INDICA Carlos Nader