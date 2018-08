Cineastas temem que edital da Ancine priorize grandes empresas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É uma polêmica de R$ 150 milhões -cerca de um quinto da verba anual destinada ao audiovisual no país.

Produtores e distribuidores brasileiros estão mobilizados contra as regras de um edital de fomento lançado pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). As queixas são: 1) permite a concentração de recursos nas mãos de poucas empresas; 2) reduz cotas a projetos vindos de fora do eixo Rio-SP.

O programa é o edital de fluxo contínuo, de R$ 150 milhões, voltado ao cinema. Ele usa um sistema de pontuação como critério para distribuir os recursos que depende da qualificação da produtora, da distribuidora e do cineasta.

Por exemplo, se um projeto for proposto por uma distribuidora, 50% da pontuação terá que estar relacionada ao desempenho de público de seus filmes anteriores. Uma empresa de sucesso comercial, portanto, salta na frente .

O ponto controverso é que a Ancine permite que uma mesma distribuidora concentre até 25% do total desses R$ 150 milhões, o que favoreceria uma concentração de verba

A primeira a se manifestar foi Vera Zaverucha, ex-diretora da Ancine. "Como temos apenas duas grandes [distribuidoras], pressupomos que caberá a elas a escolha de projetos", escreveu em seu site.

O temor é que Paris Filmes e Downtown, responsáveis pelo lançamento dos filmes nacionais mais bem-sucedidos da década, abocanhem a verba. As duas, que com frequência atuam em parceria, são donas de 98% do total das bilheterias de longas brasileiros lançados no semestre. É o caso de "Nada a Perder", "Os Farofeiros" e "Fala Sério, Mãe!",

"Do jeito que está, o edital é dirigido a distribuidoras que já atuam em joint-venture", diz Ícaro Martins, vice-presidente da Associação Paulista de Cineastas. As mesmas críticas são encampadas pela Associação Brasileira de Cineastas.

A Ancine nega que vá permitir às duas distribuidoras acumular 50% dos recursos.

"Até porque, quando há codistribuição, o teto vale para as duas. Caso duas distribuidoras apresentem apenas projetos nos quais vão atuar em dupla, juntas poderão acessar até 25% dos recursos", responde a agência via assessoria.

Martins rebate. "Os projetos não precisam ser apresentados como codistribuição, porque a distribuição pode ser renegociada depois."

Para Bruno Wainer, diretor da Downtown, trata-se de uma "grita inexplicável".

"É um edital dedicado à ocupação de mercado, calculado com base no resultado comercial. Filmes com outras vocações têm outros concursos."

Há oito anos, Downtown e Paris mantêm a parceria na distribuição. "É o que nos faz ter força diante das multinacionais", afirma Wainer.

Outras entidades que se insurgiram são a Conne, que reúne produtores de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a Fames, que agrupa mineiros, capixabas e região Sul. Têm 35% dos produtores do país.

A queixa se deve às cotas destinadas a projetos vindos de fora de São Paulo e Rio. Em editais anteriores, produtores da Conne tinham direito a uma reserva de 30% do total desses recursos; os da Fames a um percentual de 10%.

"Esse edital era a nossa principal porta para projetos de médio e grande porte", diz Vânia Lima, porta-voz da Conne.

A Ancine responde que esses produtores continuam contemplados numa das quatro linhas do edital, voltada só a projetos fora do eixo, e que eles também poderão concorrer, em igualdade, nas demais.

A cota diminuiu. Na linha voltada a filmes que não venham de São Paulo ou do Rio, o total é de R$ 25 milhões -abaixo dos 40% de antes.