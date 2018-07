Cinemateca apresenta documentário sobre a cena musical de Curitiba

Da redação

Em setembro de 2013 o gaúcho Vinicius “Tchê” Ferreira começou a pesquisa que resultaria no documentário ‘Uma Fina Camada de Gelo’, um recorte sobre a cena da música autoral produzida em Curitiba. A empreitada se completa neste domingo (22), quando a Cinemateca de Curitiba recebe as primeiras sessões gratuitas de lançamento do trabalho. Serão duas sessões, às 15h e as 16h15, seguidas de um bate papo com a participação do diretor do filme, do produtor executivo, Fabiano Neves, do músico Theo Ruiz e do escritor Eduardo Mercer, com mediação da jornalista Adriane Perin.

Serviço

Estreia do documentário Uma Fina Camada de Gelo, de Vinicius Ferreira.

Onde: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174)

Quando: Domingo (22), às 15h e 16h15.

Quanto: grátis