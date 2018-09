Cinemateca estreia projeto com festa de brasilidades psicodélicas em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acervo cinematográfico do país, local do último matadouro de São Paulo e pista de dança. No sábado (8), a Cinemateca Brasileira abre suas portas para as brasilidades psicodélicas da Calefação Tropicaos na estreia de seu projeto de residências artísticas, que deve apresentar, a cada dois meses, coletivos com histórico de ocupação de lugares públicos da capital paulista.

Além de duas pistas de dança comandadas pelos DJs Pita Uchôa, Pg, Tahira, Simoníssima e Julião Pimenta, o evento também terá feira de produtores independentes, shows de Abacaxepa e Mil Pássaros Dançando, projeções e food trucks. “É uma forma de trazer públicos que não necessariamente acompanham a programação da Cinemateca e apresentar esse espaço que é deles e da cidade”, diz Leandro Pardí, coordenador de difusão do espaço.

Cinemateca Brasileira - Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul, tel. 3512-6111. 1.500 pessoas. Sáb. (8), a partir das 15h. 18 anos. Ingr.: R$ 10 a R$ 20. Ingr. p/ sympla.com