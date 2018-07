Cinematerna traz ‘Jurassic World’

Da redação

Uma parceria do Shopping Jardim das Américas e Cineplus Cinemas, com o apoio da Natura, coloca mensalmente à disposição uma enquete para votação no site cinematerna.org.br, com opções de filmes para que as interessadas em participar da sessão possam ajudar a definir a programação do projeto Cinematerna.

O filme escolhido para o mês de julho foi ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ –que leva para as telonas a sequência de acontecimentos no Jurassic Park. A exibição está marcada para hoje, às 14h, no Cineplus do Shopping Jardim das Américas. As dez primeiras mamães com bebês pequenos (de até um ano e meio) que chegarem no local da sessão ganharão o ingresso e também brindes da Natura. Outras mães que também quiserem participar da sessão podem adquirir o ingresso na bilheteria do cinema.

O objetivo do projeto é proporcionar uma vez por mês, com muito conforto e facilidades, um momento de descontração entre mãe e filho.



Serviço

Sessão CineMaterna

Quando: Hoje, às 14 horas

Local: Cineplus do Shopping Jardim das Américas (Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63 - Jardim das Américas, Curitiba)