CinePaterna convida os papais para sessão especial amanhã no Shopping Jardim das Américas

Da redação

Devido ao mês dos pais,amanhã, o CineMaterna também será CinePaterna no Cineplus do Shopping Jardim das Américas. Com exibição às 11h, o filme escolhido por enquete é Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo. O evento tem apoio da Natura.

Os dez primeiros papais ou mamães com bebês pequenos (de até um ano e meio) que chegarem ao local da sessão ganharão o ingresso e também brindes da Natura. Outros pais e mães que também quiserem participar da sessão podem adquirir o ingresso na bilheteria do cinema.

O ambiente é preparado especialmente para pais, mamães e bebês e se torna uma ótima chance de sair da rotina nesse primeiro ano de cuidados. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado é suave e há uma leve iluminação; além de um tapete emborrachado na frente da sala de exibição para os nenéns que já andam ou engatinham. Trocadores também são colocados dentro do cinema, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. – e, na entrada, há um ‘estacionamento’ improvisado de carrinhos de bebês. Em todo o país, o CineMaterna promove sessões mensais em 105 cinemas de 17 estados. Mais de 440 mil pessoas já foram às mais de seis mil sessões realizadas desde 2008.