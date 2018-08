‘Cinepiano Tony Berchmans’ leva música e cinema ao palco do Guairinha

Da redação

O espetáculo audiovisual ‘Cinepiano Tony Berchmans’ será apresentado pela primeira vez em Curitiba no dia 11 de agosto, no Guairinha (Sala Salvador de Ferrante). No show, o pianista paulista Tony Berchmans improvisa temas autorais durante a projeção do filme ‘O Circo’ (1928), um clássico de Charlie Chaplin, estabelecendo uma conexão entre a música e as cenas. ‘Cinepiano’, que conta com o apoio da seguradora Porto Seguro, é o único do gênero no Brasil. Criado em 2010 pelo compositor e pianista paulista Tony Berchmans, o show já foi apresentado em mais de 120 cidades no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, na Noruega, na Itália e na Romênia. No espetáculo, o público é levado a uma experiência audiovisual única, com a junção das imagens do filme em sincronia com a execução das músicas.

Serviço

O que: espetáculo ‘Cinepiano Tony Berchmans’

Quando: dia 11 de agosto, às 21h

Onde: Guairinha (Sala Salvador de Ferrante), Rua XV de Novembro, 971, no Centro

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)