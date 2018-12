Cinesesc, em SP, promove retrospectiva do cinema nacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não conseguiu assistir a alguns dos principais lançamentos nacionais do ano nas telonas vai ganhar uma segunda chance. Até o próximo dia 2 de janeiro, o Cinesesc, em São Paulo, exibe 53 filmes na 19ª edição da Retrospectiva do Cinema Brasileiro.

Com curadoria dos produtores Ivan Melo e Leila Bourdoukan, a programação inclui longas de ficção, documentários e curta lançados entre novembro de 2017 e outubro de 2018.

Entre os destaques estão “Arábia” (João Dumans e Affonso Uchoa), que ficou com o principal troféu do IndieLisboa, “As Boas Maneiras” (Marco Dutra e Juliana Rojas), que arrematou o prêmio do júri em Locarno, e “Ferrugem” (Aly Muritiba), grande vencedor do Festival de Gramado. Já “Benzinho” ganha sessão gratuita na terça (11), seguida de debate com a atriz Karine Telles.

Nesta quinta (6), às 19h30, acontece a tradicional Cinema da Vela, na qual os curadores falam sobre a seleção dos filmes que integram a Retrospectiva e traçam um panorama da produção cinematográfica nacional de 2018. A conversa tem mediação do jornalista da Folha de S.Paulo ​Sandro Macedo.