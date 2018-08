Circo Tihany se apresenta no Pequeno Príncipe

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta quarta-feira (22/08), às 15h, o Circo Tihany Spectacular promove um pocket show do espetáculo AbraKdabra para as crianças do Hospital Pequeno Príncipe. Bailarinas, acrobatas e o palhaço Rodrigo Garcia vão fazer um percurso pelas diferentes áreas da instituição e levar alegria e distração para os pacientes e colaboradores do Hospital.

Mais que um circo, um verdadeiro espetáculo

A magia da arte circense aliada à tecnologia e efeitos especiais dão o tom ao espetáculo AbraKdabra. O show conta com 18 atos e tem duas horas de duração, com ilusionismo, magia, humor, acrobacias, contorcionismo e music hall. A trupe formada por 50 artistas de 25 nacionalidades realiza um incrível espetáculo que alia luxuosos figurinos, modernos e originais cenários e efeitos especiais que surpreendem os espectadores. AbraKdabra é permeado por tecnologia de ponta, baseado no que há de mais inovador nos shows de Las Vegas.

O Circo conta com mais de 1,7 mil cadeiras que contornam um palco de 700m² e 12 diferentes cenários temáticos. O ambiente climatizado e o piso com tapete vermelho lembram as casas de shows e cassinos de Vegas. Os espectadores são recepcionados em um lobby-bar com lustres suspensos, tipo chandeliers, piso italiano e poltronas aveludadas.

As apresentações acontecem até o início de setembro, de terça a quinta às 20h; sextas e sábados, às 16h30 e 20h e domingos às 15h e 19h. Na compra de um ingresso inteiro, o segundo é de graça e estão à venda pelos sites www.circotihany.com.br/ingressos, www.eventim.com.br e na bilheteria do circo.