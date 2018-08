Circuito da Cerveja do Centro Histórico começa hoje

Redação Bem Paraná com assessoria

Imagine se em um só passeio você pudesse juntar gastronomia e turismo. Esse é o Circuito da Cerveja do Centro Histórico. Organizado pelos empresários da região a proposta é promover uma harmonização de cervejas paranaenses em um menu completo sendo que a entrada é servida em um local, o prato principal em outro e a sobremesa em um terceiro. Todo esse trajeto é acompanhado pela Beer Sommelider Adriane Baldini, que conduz a harmonização, e por um guia do Freewalking, que conta curiosidades e lendas da região entre cada parada.

O Circuito da Cerveja do Centro Histórico de Curitiba acontece em quatro datas – 15, 17, 22 e 29 de agosto. Quem participa são os bares: Jokers, Bar do Alemão, Oriente Árabe, Quintal do Monge e A Caiçara. Cada data tem um menu e roteiro já definidos (confira listagem abaixo) e as cervejarias participantes são , BierHoff , Caravana Cervejaria e Way Beer.

O interessado em participar deverá inscrever-se pelo site www.sympla.com.br/circuitodacerveja2018. O investimento para o circuito, que terá cerca de 2 horas de duração – das 19h às 21h, é de R$ 70 por pessoa e inclui a degustação dos pratos, as cervejas para harmonização e um copo personalizado. A capacidade é de 20 pessoas por circuito.

Mais informações: www.centrohistoricodecuritiba.com.br