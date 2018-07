Ciro divulga carta em que pede suspensão das tratativas de compra da Embraer pela Boeing

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência do Brasil pelo PDT, Ciro Gomes, divulgou nesta quarta (18) a carta enviada às empresas Embraer e Boeing pedindo a suspensão das tratativas de compra da brasileira pela americana. O documento é do dia 13/7.

O político afirma que a Embraer é de importância para a segurança do país e que a negociação é "hostil aos interesses do povo brasileiro".

"É uma carta humilde, respeitosa. Eu apenas estou lembrando que a entrega da Embraer à uma multinacional americana cujo principal cliente é o Pentágono, que são as Forças Armadas americanas, atenta contra a soberania nacional e contra a segurança brasileira", disse Ciro durante entrevista à rádio CBN.

A Boeing acertou a compra de 80% da divisão de jatos comerciais da Embraer por US$ 3,8 bilhões (R$ 14,9 bilhões) no começo de julho. Um memorando de entendimentos foi assinado em 5/7, mas a conclusão do negócio está prevista para ocorrer apenas no segundo semestre de 2019.