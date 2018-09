Ciro diz que governantes 'levam algum' para entregar riqueza aos estrangeiros

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse na manhã desta terça (25) que vai retomar a participação obrigatória da Petrobras nas áreas do pré-sal e criticou a realização do leilão desta sexta (28). A quinta rodada de licitações do pré-sal vai oferecer quatro blocos exploratórios.

"Vou restaurar a lei de partilha, que preservamos para a Petrobras 30%. Não faz sentido liquidar hoje uma riqueza que pertence aos nossos filhos e netos. Inclusive entregando pitorescamente às multinacionais. Vamos ver quem é inteligente? O Brasil que tem petróleo para dar e vender ou a Noruega, que vem aqui com a empresa estatal, a Petrobras deles, e compra o nosso?", questionou o pedetista.

"Evidentemente que os canalhas que nos governam estão levando algum por trás para entregar a riqueza do povo brasileiro aos estrangeiros", acrescentou Ciro.

O governo Temer editou uma lei que acabou com a exclusividade da Petrobras na operação do pré-sal.

A declaração foi dada na manhã desta terça (25) durante uma rápida caminhada pelo centro de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense.

O pedetista está em terceiro lugar, com 11 % das intenções de voto, de acordo com a pesquisa do Ibope divulgada na segunda (24).

Em Caxias, Ciro disse que a "eleição está em aberto". "A população está decidindo ainda. A partir de amanhã, vão ter três debates fundamentais nas emissoras de grande audiência e terão também as manifestações das mulheres, a maioria do eleitorado, e tendem a influenciar muito. Quer dizer que sou favorito? Não, nunca fui. Entrei nisso porque precisamos, custe o que custar, dar ao povo brasileiro um caminho diferente", disse Ciro.

"Acredito muito que o povo vai usar esses últimos dias para pensar. Será que o Brasil está obrigado a escolher entre 'o coisa' ruim e a volta do PT? Será que o Brasil aguenta esse nível de ódio, de violência política, de sectarismo", indagou.