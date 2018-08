Ciro diz que 'só quem tem horror a povo' critica proposta sobre SPC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, respondeu nesta terça-feira (21) a críticas ao seu projeto de limpar o nome de 63 milhões de brasileiros que estão no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

"Só quem tem horror a povo é que pode botar defeito numa proposta dessas".

A declaração foi dada em entrevista à Record TV, que vem realizando sabatinas com os presidenciáveis.

Ciro também foi questionado sobre os militares mortos na segunda-feira (20) no Rio de Janeiro. Ele disse que é preciso uma outra forma de lidar com a segurança pública no Brasil, por meio da inteligência e da tecnologia.

"Essa ideia de bala, de confrontação, é simplesmente conversa de demagogo", afirmou.

Antes do pedetista foram ouvidos os candidatos Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL) e Geraldo Alckmin (PSDB). O próximo a ser sabatinado pela emissora é o candidato do MDB, Henrique Meirelles, na quarta (22).

O deputado federal Cabo Daciolo (Patriota) também deveria ter participado de uma das sabatinas, no último dia 15. No entanto, ele faltou ao compromisso porque estava orando em um monte.