Ciro diz que trazer médicos estrangeiros ao Brasil para o Mais Médicos é um constrangimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse nesta segunda-feira (17) ser contra trazer médicos estrangeiros para atuar no programa Mais Médicos —o que, segundo ele, é um constrangimento.

"Eu sou [contra trazer médicos de fora]. Um país como o nosso, do tamanho que somos, trazer médicos de fora é meio um constrangimento", afirmou Ciro em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Ele afirmou que, se for eleito, o programa Mais Médicos "será mantido e ampliado", só que com médicos brasileiros. "[Mas] Enquanto não tiver médicos suficientes, serão mantidos os médicos que vieram de fora", afirmou.

Em setembro de 2013, quando assumiu como secretário de Saúde no Ceará no governo do irmão Cid Gomes, elogiou o "excelente programa" e disse que o Brasil precisava dos médicos cubanos.

"Estamos precisando dos médicos cubanos agora e condeno e além disso peço desculpas pelo povo cearense ao que média dúzia da elite fez com eles, vaiando e hostilizando", disse, na época, referindo-se a um protesto que tinha sido feito pelo Sindicato dos Médicos dias antes.