Ciro está bem e deve receber alta nesta quarta, diz boletim médico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hospital Sírio-Libanês divulgou boletim médico informando que o candidato do PDT à sucessão presidencial, Ciro Gomes, recupera-se bem de intervenção cirúrgica e deve receber alta médica ainda nesta quarta-feira (26).

O presidenciável apresentou quadro de sangramento urinário, causado por um crescimento benigno da próstata. Na terça-feira (25), ele foi submetido a um procedimento de cauterização das áreas hemorrágicas e passou a noite na unidade médica.

"O paciente encontra-se bem e deverá receber alta hospitalar ainda hoje, caso mantida sua boa situação clínica", diz a nota.

O boletim médico ressalta ainda que, no futuro, talvez Ciro precise ser submetido a novas avaliações para "evitar repetição de episódios semelhantes".

A expectativa da equipe do candidato é de que ele deixe o hospital no início da tarde. A sua participação no debate presidencial promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT, a partir das 17h45, ainda está prevista, mas dependerá de seu estado de saúde ao longo do dia.