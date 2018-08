Ciro Gomes contraria declaração de vice sobre reforma trabalhista

Folhapress

GUARULLHOS, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, contrariou, nesta terça (21), declaração dada na segunda-feira (20) por sua vice, Kátia Abreu, de que ele não é contra a reforma trabalhista.

"O que ela disse é que nós vamos, e é o que de fato eu sempre propus, revogar essa reforma trabalhista do Temer e substituí-la por outra que consulte o diálogo que eu quero promover entre os trabalhadores, os empresários, a universidade e a legislação internacional", disse Ciro, em evento de campanha em Guarulhos.

A senadora também disse haver "um mito que ele [Ciro] é contra a reforma trabalhista do jeito que foi feita".

"Ninguém vai fazer uma revolução na lei trabalhista, ninguém vai desmanchar e destruir uma lei", disse Kátia Abreu em um evento.

Depois, a senadora disse a jornalistas que as reservas de Ciro quanto à reforma trabalhista se restringem a oito pontos da reforma que o governo Temer, para garantir a aprovação no Senado, admitiu que poderia ajustar.

Ela ainda disse que Ciro não pensa "absolutamente em retroagir no imposto sindical, em normas que foram aprovadas para o bem".

Nesta terça, Ciro ressaltou que a senadora votou contra a reforma trabalhista. "Como ela pode ser a favor se ela voltou contra? Ela votou contra essa reforma trabalhista porque ela [a reforma] é selvagem. Ela levou quase 1 milhão de pessoas à informalidade no Brasil", disse Ciro.

"O que nós queremos é substituir essa selvageria por uma coisa digna que proteja a força do trabalho. Tanto mais numa hora de 3,7 milhões de desempregados e 32 milhões de pessoas empurradas para viver de bico", completou.

Ciro tem se posicionado contra a reforma trabalhista, e foi inclusive vaiado por empresários em evento promovido em julho pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), onde disse que revogaria pontos da reforma trabalhista.

Não é a primeira vez que Ciro e sua vice discordam publicamente.

No início do mês, em entrevista à Folha de S.Paulo, Kátia afirmou ser a favor da facilitação do porte de armas e contra o aborto. No dia seguinte, Ciro disse ter posições diferentes da vice.

"São posições diferentes, claro. Ora, mas você imagina que o vice pensa igual a mim? Qual vice pensa igual ao titular na história do Brasil?", disse Ciro sobre a divergência.

Em Guarulhos, a programação inicial de Ciro era fazer uma caminhada com apoiadores no calçadão. Enretanto ele apenas cumprimentou eleitores e fez um discurso curto, pedindo desculpas por ter que sair para ir ao velório do diretor de Redação da Folha, Otávio Frias Filho, no fim da manhã.

Em 20 minutos que ficou no local, em frente à igreja matriz, Ciro conversou com Tabata Meireles, 20, responsável por uma banca de morangos.

"Eu não estava ouvindo direito, mas ele perguntou quanto eu ganhava e o que eu faço com as caixas que sobram", disse Tabata.

Ela diz não ter escolhido ainda em quem vai votar pra presidente, mas questionada se esse tipo de abordagem pode influenciar o seu voto, ela disse: "não".