Ciro Gomes é internado em hospital de São Paulo

Redação Bem Paraná

O candidato do PDT à presidência da República Ciro Gomes deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça (25), para fazer exames de rotina. As informações são da assessoria de imprensa do político.

"Após exames passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata", disse a assessoria.

Ciro fez campanha na Baixada Fluminense pela manhã e, em seguida foi para São Paulo. A assessoria do candidato disse que em breve divulgará uma nota oficial, mas adiantou que não é nada grave. A assessoria do Sírio Libanês informou que não está autorizada a passar informações sobre o paciente.

Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, Ciro já sofreu uma contusão na perna e o esforço dos últimos dias de campanha teria forçado o membro. A agenda do pedetista tem sido intensa: só nos últimos quatro dias, Ciro esteve em nove estados e no Distrito Federal.

O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata nesta terça-feira (25) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo nota divulgada por sua assessoria às 21h, o candidato voltará às atividades "o mais breve possível". "Após exames passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata. O procedimento foi realizado com sucesso pelo médico urologista Miguel Srougi. Por ser um procedimento simples, Ciro Gomes poderá retornar às suas atividades o mais breve possível", diz o texto.

O candidato deve receber alta nesta quarta (26) pela manhã. Segundo sua assessoria, ele deve participar ainda do debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT nesta quarta (26), às 17h45.