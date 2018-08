Ciro Gomes vem a Curitiba no próximo sábado

Narley Resende

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República, vem ao Paraná no próximo sábado (1º). O pedetista desembarca na capital às 8h30 e, em seguida, a partir das 9 horas, deve participar de uma caminhada no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. Depois ele se reúne com trabalhadores e líderes sindicais no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, no Bairro Água Verde. A asseoria de Ciro ainda não confirmou se haverá recepção ao candidato no aeroporto. Os detalhes da visita serão confirmados ao longo da semana.

Ainda do sábado (1º), Ciro deve ir a Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, e no fim da tarde a Londrina, no Norte do Estado. Em Beltrão ele participa de entrevista coletiva às 13h e encontro com trabalhadores no Centro Comunitário São José. Em Londrina, Ciro deve conceder entrevistas às 17h e, em seguida, participa de reunião com trabalhadores no Sindicato dos Eletricitários.

AGENDA DE CIRO NO PARANÁ DIA 01/09



CURITIBA

09h - caminhada no calçadão da Rua XV de Novembro / sentido Boca Maldita

10h - encontro com trabalhadores, dirigentes e lideranças sindicais

Painel: 12 passos para mudar o Brasil

Local: Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba / SMC / Av. Presidente Getúlio Vargas, 3692 - Água Verde, Curitiba



FRANCISCO BELTRÃO

13h30min - encontro com trabalhadores e entidades rurais

Painel: 12 passos para mudar o Brasil

Local: Centro comunitário São José - Av. União da Vitória, 272. / Paroquial Bairro Vila Nova



LONDRINA

19h00min - encontro com coletivo sindical de Londrina e Região

Painel: 12 passos para mudar o Brasil

Local: Sindicato dos eletricitários (SINDEL) - Av. Santos Dumont, 90 - Centro