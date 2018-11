Ciro, Marina e Meirelles se unem contra polarização Haddad-Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos que se dizem de centro, Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Henrique Meirelles (MDB) se uniram no primeiro bloco do debate de presidenciáveis, promovido pela TV Globo, nesta quinta-feira (4), para tentar romper com a polarização entre direita e esquerda na reta final do primeiro turno.

A três dias da realização do primeiro turno, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) estão na ponta das pesquisas, com 35% e 22%, respectivamente, segundo o Datafolha divulgado nesta quinta.

Primeiro, Ciro perguntou a Marina sobre o cenário conflagrado do país e a possibilidade de um novo governo, eleito em meio à tensão política, chegar ao fim. Depois, foi a vez de Meirelles falar com Ciro sobre a eleição de um "salvador da pátria".