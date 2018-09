Ciro promete revogar emenda de congelamento de despesas públicas, se eleito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) prometeu nesta quinta-feira (13), se eleito, pressionar pela revogação da emenda do teto de gastos, aprovada no governo de Michel Temer, que congelou as despesas públicas por 20 anos.

"A emenda 95 é uma violência inominável, inédita, na história do mundo. Em ciência e tecnologia esse congelamento pegou o pior orçamento dos últimos 16 anos", disse a jornalistas em evento na Academia Brasileira de Ciências, no centro do Rio de Janeiro.

Ciro também defendeu a necessidade de aumentar os investimentos na área. "Modernamente, a submissão colonial se dá pela incapacidade que as nações estão tendo de desenvolver sua própria tecnologia." (Ana Luiza Albuquerque)