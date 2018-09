Ciro sente dores na perna e faz radiografia em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, sentiu dores na perna nesta terça-feira (25) e fez uma radiografia no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Pela manhã, Ciro esteve no Rio de Janeiro e fez uma caminhada em Duque de Caxias.

Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, Ciro já sofreu uma contusão na perna e o esforço dos últimos dias de campanha teria forçado o membro. A agenda do pedetista tem sido intensa: só nos últimos quatro dias, Ciro esteve em nove estados e no Distrito Federal.

Na noite desta terça, ele já estava bem e gravando mais um programa de TV em São Paulo, de acordo com Lupi.

Ciro aparece em terceiro na última pesquisa Ibope, divulgada na segunda (24), com 11%, empatado tecnicamente com Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, e 11 pontos atrás de Fernando Haddad (PT), com quem disputa o eleitorado de esquerda.

Haddad, oficializado como candidato há duas semanas, ultrapassou rapidamente Ciro no período.