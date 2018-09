Ciro volta à cidade natal dele e de Alckmin por 'algum votinho'

Folhapress

PINDAMONHANGABA, SP (FOLHAPRESS) - Há dois dias, a professora Luciane Branco, 53, ficou sabendo que o primo Ciro Gomes, 60, candidato pelo PDT à Presidência passaria por Pindamonhangaba, no interior de SP, para rápido evento de campanha após participar do debate em Aparecida, a 30 km de distância.

Comprou balões, arrumou a casa que era da avó dos dois -hoje mantida por ela- para receber Ciro e apoiadores. O berço que já foi do presidenciável foi colocado na sala, junto com a foto da avó de Ciro, Ismênia. Ao lado, Luciane organizou imagens do candidato e de familiares.

Ciro ficou menos de uma hora em Pindamonhangaba, entre uma visita à Basílica de Aparecida e um comício em Brasília. Tomou um café com os familiares na casa e seguiu para a praça central a pé, por um quarteirão, onde um pequeno grupo o esperava.

"Brinquei [na quinta] com o Geraldo Alckmin [PSDB] que estava vindo na cidade dele, ia pregar um elogio aqui a ele para ver se tenho direito a algum votinho também", afirmou a jornalistas.

Alckmin e Ciro nasceram na mesma cidade, pelas mãos do mesmo médico, Caio Gomes Figueiredo: o primeiro, em 7 de novembro de 1952, o segundo, em 6 de novembro de 1957.

O tucano venceu na cidade nas últimas eleições para o governo paulista, com 57% dos votos válidos no primeiro turno. Em 2016, porém, ele não conseguiu eleger à Prefeitura de Pindamonhangaba nem o candidato de seu partido, Vito Ardito Lerario, nem sua sobrinha Myriam Alckmin (PPS).

O histórico de votação de Ciro, na cidade, no entanto, não é dos melhores. Em 2002, ele decidiu lançar sua candidatura à Presidência em Pindamonhangaba e terminou em quarto lugar no município.

Nesta sexta (21), Ciro evitou atacar o tucano na cidade. Disse que a "candidatura do PSDB está enterrada", mas "não por nenhum defeito de Alckmin", e disse que seria "grosseiro" falar em conquistar votos de quem já tem seu candidato.

Mas mandou um recado ao eleitor de Jair Bolsonaro (PSL). "Se você é um eleitor do Bolsonaro que não é fascista, que não acha que a gente tem que discriminar, que está só procurando decência e autoridade, vem comigo."

Ciro disse que não visitava Pindamonhangaba havia seis meses. Alckmin ainda não foi à cidade nenhuma vez para agenda de campanha em 2018.

"Eu gosto muito deste lugar porque ele me traz recordações importantes. Não é aqui que eu faço política, minha vida política inteira foi feita no Ceará. Mas aqui tem ainda hoje a casa da minha vó, meus primos, então todo ano eu venho aqui", disse.

A história política da família Gomes, de fato, é toda no Ceará, mas um tio-avô de Ciro, Francisco Romano de Oliveira, foi prefeito duas vezes em Pindamonhangaba.

Ciro não chegou a efetivamente morar na cidade onde nasceu. Seus pais, o cearense José Euclides Gomes e a paulista Maria José, decidiram viver em Adamantina, a 740 km.

Ciro, contudo, passou boa parte dos seus primeiros cinco anos em Pindamonhangaba, visitando parentes. Depois, a família se mudou para Sobral, mas seguia viajando para a cidade dos avós do candidato.

As famílias de Alckmim e Ciro se conhecem, e até hoje os primos do último chamam o tucano de Geraldinho. Lúcia, uma das tias de Ciro, deu aula para Alckmin. Outra tia, Eunice, mãe de Luciane, foi professora de Lu Alckmin, mulher do tucano.

A própria Luciane diz que lembra com muito carinho de Lu, uma mulher "muito meiga" da qual era cliente assídua --ainda solteira, Lu tinha uma loja de roupas femininas em Pindamonhangaba.

Quando o tema muda para a política, no entanto, os elogios a Alckmin -"honesto, educado"- dão lugar a críticas. "Sou professora e como político, ele deixou muito a desejar, em todos os sentidos: salários, investimentos, coordenação. Acho que ele se perdeu", afirma Luciane.

A aposta da prima de Ciro é que, na cidade, os votos estão "bem misturados" entre todos os candidatos.