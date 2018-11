Cirque du Soleil traz ao Brasil ‘OVO’,  mas Curitiba fica de fora

Da redação

O Cirque de Soleil vai trazer ao Brasil, enfim, o seu espetáculo “brasileiro”: OVO, dirigido e criado por Deborah Colker, estreia no País em Belo Horizonte, em março de 2019, e segue por Rio, Brasília e São Paulo, até maio. As datas: 7 a 17 de março, em Belo Horizonte, no Ginásio Mineirinho; 21 a 31 de março, no Rio, na Jeunesse Arena; 5 a 13 de abril, em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson; e finalmente em São Paulo, de 19 de abril a 12 de maio, no Ginásio do Ibirapuer. As entradas custam de R$130 (meia-entrada) a R$580 (inteira do setor premium em São Paulo). Com a trilha sonora criada pelo compositor Berna Ceppas (parceiro musical de Colker desde os anos 1990) passando por várias fases da música brasileira (da bossa nova ao samba, xaxado e funk), e cenário de Gringo Cardia, o espetáculo conta a história de uma comunidade de insetos que recebe com alguma desconfiança um ovo “misterioso”. Os ingressos para o espetáculo começam a ser vendidos no dia 29 de novembro.

Televisão

Ana Hickmann renova com a Record por mais 3 anos: ‘Ganhei o dia’

A apresentadora Ana Hickmann renovou seu contrato com a Record TV por mais três anos, ontem. Ela comemorou a novidade em seu Instagram. “Hoje ganhei o dia. Melhor, ganhei mais três anos aqui na Record TV. Acabo de assinar minha renovação com a emissora”. “Quero agradecer o sr. Marcelo Silva, Mafran Dutra e toda a diretoria da casa e comitê artístico e equipe da área comercial pela confiança”, concluiu, acrescentando também a hashtag “Eu amo a Record”. Atualmente, Ana Hickmann está no ar na emissora como apresentadora do matutino Hoje Em Dia.

Música

Spíce Girls voltam à ativa, mas por enquanto sem Victoria

Os fãs de Spice Girls podem comemorar: a banda está de volta à ativa e planeja lançar sua nova turnê ainda nessa semana. Segundo o jornal The Sun, as integrantes Mel B, Mel C, Emma Buton e Geri Halliwell devem se reunir nesta segunda para definir as datas e anunciar os shows. Antes no anúncio oficial, Mel B antecipou durante uma entrevista ao programa de TV Loose Women (ITV) que o grupo entrará em turnê. “As coisas já estão em movimento, os ingressos começam a ser vendidos na sexta! A pressão está forte, com sorte vocês conseguirão comprar alguns!”, disse ela. O grupo, que inicialmente contava com a presença de Victoria Beckham, já tem uma entrevista agendada no talk show britânico de Jonathan Ross para amanhã.

Ex-bbb

Kaysar passa em teste para a próxima novela das sete da Globo

Refugiado sírio que mora em Curitiba, o ex-participante do “BBB” Kaysar Dadour foi aprovado para Órfãos da terra, próxima novela das 18h de Thelma Guedes e Duca Rachid, com estreia prevista para o dia 28 de março do ano que vem na Globo. Ele fez teste nas últimas semanas e recebeu a notícia po telefone por um produtor de elenco da emissora Na trama, a mocinha, vivida por Julia Dalavia, fugirá da Síria para o Brasil e se apaixonará pel personagem de Renato Góes, também de origem árabe. Outros refugiados participaram de teste comandados pelo diretor Gustavo Fernandez e por um produtora de elenco.

Internet

Morre cachorro com câncer que andou em balão e acampou para cumprir lista de desejos

Quando a família descobriu que Finn estava com câncer, em maio, decidiu que ele iria aproveitar o resto da vida com muita diversão e comidinhas gostosas. A lista de desejos, com 50 itens, incluía andar em balão, jantar bife, acampar, caminhar ao nascer e pôr do sol, tomar sorvete e fazer doação a uma ONG. A saúde se agravou na última semana, e os pais humanos resolveram antecipar a partida do cachorro. Finn morreu em casa, em um lugar aconchegante, rodeado de amor e assistido pelo veterinário.

