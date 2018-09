Cirurgia de Pedro é bem sucedida, e atacante desfalca Fluminense por seis meses

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O centroavante Pedro, do Fluminense, foi submetido nesta sexta-feira a uma cirurgia no joelho direito. O procedimento foi bem sucedido, e o jogador ficará pelo menos seis meses em recuperação por conta da lesão ligamentar.

Em sua conta pessoal do Twitter, Michel Simoni, diretor médico do Fluminense, detalhou a operação.

"Cirurgia do Pedro terminada com tudo reparado.Prognóstico muito bom e positivo respeitando as etapas necessárias de forma responsável.Tem tudo para brilhar na sua carreira. Parabéns ao Dr. Luiz Antonio Vieira e ao departamento médico do Flu, representado pelo Dr. Douglas Santos".

O procedimento gerou um desgaste no clube, já que a previsão inicial era de que o camisa 9 não fosse operado.

Com dez gols, Pedro é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro -Gabigol é o líder da tabela, com 12. Ele assumiu a posição de titular do Fluminense nesta termporada, depois da transferência de Henrique Dourado para o arquirrival Flamengo.

Por causa das boas atuações, ele foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, neste mês. No entanto, teve de ser cortado por causa da lesão sofrida diante do Cruzeiro.